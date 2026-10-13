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Watch: Blackpink's Lisa shares behind-the-scenes look at VMAs prep

Thai singer Lisa, a member of the K-pop group Blackpink, released a video documenting the leadup to her MTV Video Music Awards performance.

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