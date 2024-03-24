ВВС США: Взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным

Пресс-служба ВВС Соединённых Штатов Америки обратила внимание на то, что экипажи боевых самолётов МиГ-31 Вооружённых сил Российской Федерации проявили профессионализм, когда перехватывали самолёты B-1 в воздушном пространстве вблизи от границы.