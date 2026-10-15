European leaders are surprised by the statements of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, addressed to US President Donald Trump and during the meeting on October 16 intend to urge him to restrain criticism.
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