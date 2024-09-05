Warhammer 40,000: Space Marine 2 ударно стартовала в Steam, но отзывы пока «смешанные» Как и б...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 ударно стартовала в Steam, но отзывы пока «смешанные»Как и было обещано, вечером 5 сентября на ПК и консолях стартовал расширенный доступ к горячо ожидаемому шутеру от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2.