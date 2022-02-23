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Маккенни получил 2 перелома костей стопы в игре с «Вильярреалом». Хавбек «Юве» пропустит не менее 2 месяцев

Уэстон Маккенни получил переломы 2-й и 3-й плюсневых костей стопы в игре с «Вильярреалом». Полузащитник «Ювентуса» был заменен из-за этого на 81-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

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