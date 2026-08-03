В Киеве подвели итоги 40-дневной операции Зеленского по принуждению Кремля к миру 4 августа завершается 40-дневная операция Зеленского по принуждению Кремля к миру.
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В Киеве подвели итоги 40-дневной операции Зеленского по принуждению Кремля к миру 4 августа завершается 40-дневная операция Зеленского по принуждению Кремля к миру.
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