В Удмуртской Республике организатор и девять работников сети оздоровительных центров обвиняются в серии мошенничеств

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 10 жителей разных регионов: Удмуртии, Бурятии, Приморского и Пермского краев, а также одного из иностранных государств, в возрасте от 23 до 45 лет.
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