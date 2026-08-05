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Происшествия

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В Удмуртской Республике организатор и девять работников сети оздоровительных центров обвиняются в серии мошенничеств

В Удмуртской Республике организатор и девять работников сети оздоровительных центров обвиняются в серии мошенничеств

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 10 жителей разных регионов: Удмуртии, Бурятии, Приморского и Пермского краев, а также одного из иностранных государств, в возрасте от 23 до 45 лет.

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