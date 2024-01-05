Кандидат в президенты США Десантис пообещал не допустить отправки американских военнослужащих на Украину

В случае своей победы на президентских выборах в 2024 году кандидат в президенты США, а ныне губернатор штата Флорида Рон Десантис, пообещал не допустить, чтобы американские военнослужащие принимали участие в вооруженном конфликте на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии