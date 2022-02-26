Вкус жизни

12 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна мочалова
    ЭТО  БЛЮДО    С  РАННЕГО  ДЕТСТВА  У  НАС  НАЗЫВАЛСЯ   КАПУСТНИКОМ   ВКУСНЕЕ  НИЧЕГО  ЕЛА  ГОТОВИЛА  БАБУШКА  И  МАМА...У нас так капусту...
  • людмила бер
    Рис с овощами..... и не только с капустой...У нас так капусту...
  • Людмила
    забыли про муку !😜Слоеное тесто дел...

Тилапия в мультиварке

Тилапия в мультиварке

Тилапия в мультиварке Тилапия в мультиварке Ингредиенты около килограмма филе тилапии 1 штука лука репчатого красного 80-100 граммов сыра классического соль, приправы по вкусу 2 столовые ложки подсолнечного масла сок одного лимона Способ приготовления Филе тилапии порезать на порционные куски и замариновать в соке лимона, соли и приправах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх