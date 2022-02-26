Тилапия в мультиварке Тилапия в мультиварке Ингредиенты около килограмма филе тилапии 1 штука лука репчатого красного 80-100 граммов сыра классического соль, приправы по вкусу 2 столовые ложки подсолнечного масла сок одного лимона Способ приготовления Филе тилапии порезать на порционные куски и замариновать в соке лимона, соли и приправах.
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