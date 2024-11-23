В Новом Уренгое нечистоты разлились на площади 200 квадратных метров

В Новом Уренгое 29 октября произошел разлив жидких бытовых отходов на улице Промысловой, 21. Нечистоты покрыли площадь около 200 квадратных метров, сообщила заместитель главы города Оксана Мурашко в своем telegram-канале.
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