Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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А потом прилетела русская УПАБ

А потом прилетела русская УПАБ

Немцы негодуют, узнав как глупо сгорел "груз Шольца" Некто Себастьян Шефер, немецкий депутат от «Партии зеленых», обиделся на самодеятельность хуторских механиков, которые взялись своими лапками чинить танки «Леопард».

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