А потом прилетела русская УПАБ

Немцы негодуют, узнав как глупо сгорел "груз Шольца" Некто Себастьян Шефер, немецкий депутат от «Партии зеленых», обиделся на самодеятельность хуторских механиков, которые взялись своими лапками чинить танки «Леопард».
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