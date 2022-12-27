Политики данной политической силы вернут себе контроль на Палатой представителей уже в 2023 году.Западное издание Financial Times проанализировало, какую политику будет проводить Республиканская партия по отношению к помощи киевскому режиму.
Политики данной политической силы вернут себе контроль на Палатой представителей уже в 2023 году.Западное издание Financial Times проанализировало, какую политику будет проводить Республиканская партия по отношению к помощи киевскому режиму.
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