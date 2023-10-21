Сенатор Шендерюк-Жидков высмеял угрозы перекрыть Балтийское море для РФ

Правительство Латвии должно учитывать возможности собственных военно-морских сил, прежде чем угрожать России «перекрытием» доступа к Балтийскому морю, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Калининграда Александра Шендерюк-Жидкова.