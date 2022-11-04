Военное обозрение

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Идеология или её отсутствие – что важнее

Идеология или её отсутствие – что важнее

Вполне возможно, что я бы не взялся за написание этой статьи, если бы не несколько факторов. Каждый из них по отдельности не дает цельной картины, но, сложив воедино мозаику, можно увидеть страшную картину болезни общества.

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