За мигрантов топят не только представители диаспор, агенты влияния, депутаты, чиновники, но и бизнес

Виктор Гайдуков

Какая-то чушь! Ведь конечная цель не избавиться от мигрантов полностью, а упорядочить их въезд в Россию и прибывание в России. Нам нужны рабочие руки, но мы будем принимать только тех кто имеет нужную нам специальность, знает русский язык, знает и соблюдает Российское законодательство, а вот если такой мигрант, находясь в России совершит какое-то преступление, то он, после отбытия наказания, будет депортирован на свою Родину и навсегда потеряет право на въезд в Россию. При таких условиях в Россию въедет только то количество нужных нам специалистов, которое будет устроено на работу и будет заниматься той работой, на которую его пригласили, и при этом все приехавшие будут вести себя так, чтобы не нарушать наши законы и не потерять, в связи с этим нарушением, своё право на въезд в Россию. От наведения такого порядка выигрывают все. А переселять в Россию таджиков целыми семьями у нас нет никакой необходимости.