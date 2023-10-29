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Несекретные материалы

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Мигрантский козырь. План Запада по расшатыванию России готов

Мигрантский козырь. План Запада по расшатыванию России готов

Константин Двинский Увеличение миграционного притока в Россию чревато не только изменением этнокультурного баланса, но и созданием сети террористических и экстремистских ячеек, которых тут же возьмут под крыло спецслужбы Запада.

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Комментарии
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Александр Рус
такие рожи видел,когда нам говорили-ежай свая расия....что теперь эти шакалы делают в моей России?
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3 д.
МЕ
Михаил Е
&quot;Реализация властями целого ряда мер по контролю за миграцией...&quot;. ЧЕГО ...ля?
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3 д.

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