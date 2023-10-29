Мигрантский козырь. План Запада по расшатыванию России готов

Константин Двинский Увеличение миграционного притока в Россию чревато не только изменением этнокультурного баланса, но и созданием сети террористических и экстремистских ячеек, которых тут же возьмут под крыло спецслужбы Запада.
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