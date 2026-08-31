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Царьград

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Пожары на Ямале уменьшились на 53 случая благодаря похолоданию

Пожары на Ямале уменьшились на 53 случая благодаря похолоданию

На Ямале отмечено снижение природных пожаров до 53 случаев на 31 августа. Пожары ликвидированы в Тазовском районе, но остаются в других.

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