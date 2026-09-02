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Дьяков о срыве трансферов Платы и Мартинса: «Динамо» не стоило делать такую помпезную встречу в аэропорту. Есть такое выражение: «счастье любит тишину»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о сорвавшихся трансферах Гонсало Платы и Матеуса Мартинса в московский клуб.

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