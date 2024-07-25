В Аргентине назвали скандальным поражение в матче против Марокко на ОИ-2024

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано в интервью пресс-службе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) заявил, что после скандального поражения сборной Марокко его игроки должны сконцентрироваться на оставшихся двух матчах группового этапа.
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