В Аргентине назвали скандальным поражение в матче против Марокко на ОИ-2024

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано в интервью пресс-службе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) заявил, что после скандального поражения сборной Марокко его игроки должны сконцентрироваться на оставшихся двух матчах группового этапа.