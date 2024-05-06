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Песков – о розыске Зеленского и Порошенко: это результат работы следователей

Песков – о розыске Зеленского и Порошенко: это результат работы следователей

Global Look Press/Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency Объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского и экс-руководителя страны Петра Порошенко является результатом работы российских следователей и соответствующих ведомств.

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