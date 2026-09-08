БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Орехове идут уличные бои ﻿

В Орехове идут уличные бои ﻿

Роман КАТЕРИНЧУК   На всей линии боевого соприкосновения одним из самых горячих направлений стало Запорожское, где бойцы ВС России продолжают освобождать населённые пункты один за другим, несмотря на сопротивление украинских боевиков.

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