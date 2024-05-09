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«Флорида» впервые забила 6 голов подряд в матче плей-офф НХЛ

«Флорида» впервые забила 6 голов подряд в матче плей-офф НХЛ

«Флорида» разгромила «Бостон» (6:1) в матче 2-го раунда Кубка Стэнли (1-1). «Брюинс» открыли счет на 13-й минуте, но затем «Пантерс» начиная с 22-й минуты забросили шесть шайб подряд – такое случилось впервые в истории франшизы в одной игре плей-офф.

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