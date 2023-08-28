Сын Месси включен в академию «Интер Майами». 10-летний Тиаго будет играть за команду U12

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10 летний Тиаго Месси включен в состав детской команды клубы МЛС для мальчиков до 12 лет. Ранее в академии «Интер Майами» занимались дети совладельца клуба Дэвида Бекхэма и экс-тренера команды Фила Невилла.