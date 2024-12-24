Абхазская многоходовочка: Россия получила всё, что хотела?

d demyr150648 Вы правы, десять раз правы! А про соль... Нужен новый соляной бунт! Где эти прохвосты из Думы и Совмина, каким местом они думают? Опять стерпим?

Виктор Гайдуков Жизнь покажет кто и где был прав. Будем надеяться, что люди принимающие решения по Абхазии, знают что делают.