Царьград Фото: Vladimir Baranov/Globallookpress С 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.
Абхазская многоходовочка: Россия получила всё, что хотела?
Комментарии
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d
demyr150648
Вы правы, десять раз правы! А про соль... Нужен новый соляной бунт! Где эти прохвосты из Думы и Совмина, каким местом они думают? Опять стерпим?
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17 час.
Виктор Гайдуков
Жизнь покажет кто и где был прав. Будем надеяться, что люди принимающие решения по Абхазии, знают что делают.
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12 час.
ч
чвсатпкьл
(Россия не просто признала провозглашённую 26 августа 2008 года независимость Абхазии,) ага независимость за российский счёт который забрали у российских граждан. И потом где искать этих инсайдеров провидцев когда и эта (гуманитарная) акция милосердия провалится, чтобы спросить их лично про свой гнилой базар.🤣😂
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10 час.
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