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RT Russia

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RT: членов незарегистрированной партии «Рассвет» готовят к люстрации полиции и ветеранов СВО

RT: членов незарегистрированной партии «Рассвет» готовят к люстрации полиции и ветеранов СВО

Бывший член незарегистрированной оппозиционной партии «Рассвет» Дмитрий Абашев рассказал RT, что экстремисты организации «Весна»* на закрытых семинарах, которые проходят в том числе в Европе, объясняют российским либеральным активистам, какие категории граждан в России необходимо люстрировать.

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