В Петербурге задержали курьера, похитившего у 92-летнего мужчины 5,2 млн

Полицейские задержали подозреваемого в хищении 5,2 миллиона рублей у пожилого жителя Петербурга. Пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области информирует, что 10 сентября в отдел полиции Московского района обратился 92-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.
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