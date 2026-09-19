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Царьград

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В Петербурге задержали курьера, похитившего у 92-летнего мужчины 5,2 млн

В Петербурге задержали курьера, похитившего у 92-летнего мужчины 5,2 млн

Полицейские задержали подозреваемого в хищении 5,2 миллиона рублей у пожилого жителя Петербурга. Пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области информирует, что 10 сентября в отдел полиции Московского района обратился 92-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

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