Состоялось очередное заседание Общественного совета при УВД Центрального административного округа

В ходе очередного заседания Общественного совета (ОС) при УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве были рассмотрены вопросы взаимодействия членов ОС с руководством подразделений, и были разработаны планы на предстоящий период.
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