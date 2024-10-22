Состоялось очередное заседание Общественного совета при УВД Центрального административного округа

В ходе очередного заседания Общественного совета (ОС) при УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве были рассмотрены вопросы взаимодействия членов ОС с руководством подразделений, и были разработаны планы на предстоящий период.