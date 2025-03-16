Трамп лично наблюдал за авиаударами США по Йемену. В результате атаки ВВС США погибли 31 человек, ранены 101

Глава Белого дома Дональд Трамп отдал приказ американским военным «начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене», как ответ на хуситские атаки судов и кораблей в Красном море.
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