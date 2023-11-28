Около 12 тыс. сотрудников инженерных компаний задействованы в уборке снега в городе

Около 12 тысяч сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в городе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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