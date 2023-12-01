В ´ГУО Средняя школа №20 г.Бобруйска´ стартовала благотворительная акция ´Чудеса на рождество´, которая проводится для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах и т.