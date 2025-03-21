Актриса Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени

Актриса Юлия Меньшова вспомнила о четырехлетнем расставании с мужем Игорем Гординым. По ее словам, они тогда действительно находились практически в разводе, но документы так и не оформили, потому что было лень этим заниматься.
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