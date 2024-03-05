Постпред при ООН Небензя: РФ призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ призывает пересмотреть решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) лишь на основании заявлений Израиля.