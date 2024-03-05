Постпред при ООН Небензя: РФ призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ призывает пересмотреть решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) лишь на основании заявлений Израиля.
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