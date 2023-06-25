Трое подростков бесследно исчезли в Яковлевском районе - объявлен розыск

В дежурную часть отдела полиции № 12 межмуниципального отдела МВД России "Арсеньевский" поступило сообщение о безвестном исчезновении трех несовершеннолетних.
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