Региональные проекты Поморья будут обновлены и расширены

В Архангельске подвели первые итоги региональных проектов, а также обсудили их дальнейшую реализацию в обновленном форматеНа итоговом семинаре-совещании по реализации региональных проектов, инициированных в 2023 году губернатором Александром Цыбульским, обсудили первые результаты трансформации региона.