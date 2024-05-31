Геймплей захватывающего VR-экшена Skydance's Behemoth — новой игры от авторов The Walking Dea...

Геймплей захватывающего VR-экшена Skydance's Behemoth — новой игры от авторов The Walking Dead: Saints & SinnersКомпания Skydance Games, известная многим по разработке VR-шутера The Walking Dead: Saints & Sinners, представила геймплей своей следующей многообещающей игры — приключенческого VR-экшена Skydance’s Behemoth.
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