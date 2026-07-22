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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА за нацистские приветствия и агрессивное поведение фанатов на матче квалификации ЛЕ с «Дерри Сити» оштрафовал софийский ЦСКА на 50 000 евро

УЕФА оштрафовал софийский ЦСКА за агрессивное поведение фанатов во время матча квалификации Лиги Европы .

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