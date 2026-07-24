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Царьград

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Нотариус Иванов: при покупке жилья по доверенности важно проверить одну деталь

Нотариус Иванов: при покупке жилья по доверенности важно проверить одну деталь

Нотариус предупредил о рисках покупки жилья по доверенности.Покупка квартиры или дома по доверенности может быть связана с дополнительными рисками для покупателя.

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