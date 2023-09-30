К миру постправды нужно относиться как к погибели — Кургинян

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Спасение человечества в механизме ЗАЩИТЫ ОТ ДЕМОКРАТИИ... Потому что, со времен Ареопага, где была провозглашена "ДЕМОКРАТИЯ" И НАЗВАНА "ВЛАСТЬЮ НАРОДА", ТО ЕСТЬ - большинством в Парламенте, этом самом Ареопаге, само слово "демократия" подвергалось самым разнообразным фальсификациям и ОБОЗНАЧАЛО ТО, ЧТО БЫЛО НУЖНО САМЫМ ПРЕСТУПНЫМ И САМЫМ КОРРУМПИРОВАННЫМ СООБЩЕСТВАМ, всякий раз служа их интересам. Это БОЛЬШИНСТВО В АРЕОПАГЕ были известные, богатые, влиятельные люди Греции... ( Это и был, так называемый "народ"...) А за стенами Ареопага ЖИЛИ РАБЫ, которые даже слова "демократия" не слышали...Но какие возможности для разного рода спекуляций и инсинуаций получило это слово В ВЕКАХ..., оставаясь "на плаву" и до наших дней...