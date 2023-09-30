Россию от погибели спасает сохранившееся представление о правде, о любви и о том, что счастье не сводится к довольству, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
К миру постправды нужно относиться как к погибели — Кургинян
Комментарии
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Valeriy Shershkov
любопытные и во многом созвучные мысли ... отказ от правды приводит к искажению исторического процесса , зависимости от субъекта
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4 час.
Evgenija Palette
Спасение человечества в механизме ЗАЩИТЫ ОТ ДЕМОКРАТИИ... Потому что, со времен Ареопага, где была провозглашена "ДЕМОКРАТИЯ" И НАЗВАНА "ВЛАСТЬЮ НАРОДА", ТО ЕСТЬ - большинством в Парламенте, этом самом Ареопаге, само слово "демократия" подвергалось самым разнообразным фальсификациям и ОБОЗНАЧАЛО ТО, ЧТО БЫЛО НУЖНО САМЫМ ПРЕСТУПНЫМ И САМЫМ КОРРУМПИРОВАННЫМ СООБЩЕСТВАМ, всякий раз служа их интересам. Это БОЛЬШИНСТВО В АРЕОПАГЕ были известные, богатые, влиятельные люди Греции... ( Это и был, так называемый "народ"...) А за стенами Ареопага ЖИЛИ РАБЫ, которые даже слова "демократия" не слышали...Но какие возможности для разного рода спекуляций и инсинуаций получило это слово В ВЕКАХ..., оставаясь "на плаву" и до наших дней...
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
Это прямая обязанность "ХОЗЯИНА" , наводить порядок в доме , править своими слугами - чиновниками ... ! Хозяином провозглашен народ ! Только где он ???
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3 час.
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