Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

485 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lislis lissil
    кликуша- ни предложений не доказательств-оголтелое не восприятие интернета-такие будоражат общество-но не несут позит...Сергей Михеев: Зл...
  • Evgenija Palette
    Оставьте вы этих комедиантов в покое... Это - лучший способ забыть о них... Нашли тоже, тему... Они не нужны НИ ЗДЕСЬ...Михаил Шахназаров...
  • Скиф Туран
    Жидёныш, ты такой вертлявый, как глист, из любой жопы вылезешь.Никита Кричевский...

К миру постправды нужно относиться как к погибели — Кургинян

К миру постправды нужно относиться как к погибели — Кургинян

Россию от погибели спасает сохранившееся представление о правде, о любви и о том, что счастье не сводится к довольству, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valeriy Shershkov
любопытные и во многом созвучные мысли ...  отказ от правды приводит к искажению исторического процесса , зависимости от субъекта
Ответить
4 час.
Evgenija Palette
Спасение человечества в механизме  ЗАЩИТЫ ОТ ДЕМОКРАТИИ... Потому что, со времен Ареопага, где была провозглашена &quot;ДЕМОКРАТИЯ&quot; И НАЗВАНА &quot;ВЛАСТЬЮ НАРОДА&quot;, ТО ЕСТЬ - большинством в Парламенте, этом самом Ареопаге, само слово &quot;демократия&quot; подвергалось самым разнообразным фальсификациям и ОБОЗНАЧАЛО ТО, ЧТО БЫЛО НУЖНО САМЫМ ПРЕСТУПНЫМ И САМЫМ КОРРУМПИРОВАННЫМ СООБЩЕСТВАМ, всякий раз служа их интересам. Это БОЛЬШИНСТВО В АРЕОПАГЕ были известные, богатые, влиятельные люди Греции... ( Это и был, так называемый &quot;народ&quot;...) А за стенами Ареопага ЖИЛИ РАБЫ, которые даже слова &quot;демократия&quot; не слышали...Но какие возможности для разного рода спекуляций и инсинуаций получило это слово В ВЕКАХ..., оставаясь &quot;на плаву&quot; и до наших дней...
Ответить
3 час.
МГ
Малик Гумеров
Это прямая обязанность  &quot;ХОЗЯИНА&quot; , наводить порядок в доме , править своими слугами - чиновниками ... !               Хозяином провозглашен народ !              Только где он ???
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх