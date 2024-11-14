В Салехарде состоялась премьера спектакля «Колыбель Севера»

Театр кукол «Жужа» представил в Салехарде 11 и 12 ноября новый спектакль «Колыбель Севера». Постановку по мотивам преданий и легенд народов Севера первыми увидели подопечные центра «Доверие» и дети участников спецоперации.
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