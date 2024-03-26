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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алена Леонова: «Малинин – уникальный человек. Думаю, еще не скоро его достижения будут повторены»

Американский фигурист победил на чемпионате мира в Монреале, установив мировой рекорд по баллам за произвольную программу.

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