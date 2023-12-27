С Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей за "голую" вечеринку, прошедшую на фоне СВО

В московский суд был подан коллективный иск о компенсации морального ущербаРИА Новости со ссылкой на Хамовнический суд Москвы пишут о том, что Анастасию Ивлееву просят привлечь к ответственности за организацию "голой" вечеринки в клубе "Мутабор".
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