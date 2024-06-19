Решить проблему дефицита кадров в России поможет налоговая инновация СССР?

В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации поставил задачу решить две взаимосвязанные проблемы – увеличить производительность труда и обеспечить экономику работниками: со слов Владимира Путина, «трудовых ресурсов просто нет».
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