Савёловский посад
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Савёловский посад

22 подписчика

Собянин рассказал о сотрудничестве Москвы с поставщиками из регионов

С поставщиками из регионов Москва заключила 73 тысячи сделок в первой половине 2026 года. По сообщению Сергея Собянина, это каждый третий из более чем 200 тысяч контрактов, оформленных столицей за указанный период.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии