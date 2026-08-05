Собянин рассказал о сотрудничестве Москвы с поставщиками из регионов

С поставщиками из регионов Москва заключила 73 тысячи сделок в первой половине 2026 года. По сообщению Сергея Собянина, это каждый третий из более чем 200 тысяч контрактов, оформленных столицей за указанный период.
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