Эл Хорфорд о Джейлене Брауне: «Он должен быть в первой защитной сборной сезона»

Защитник «Селтикс» постоянно берет на себя опеку важнейших игроков противника в сезоне-2023/24. «Многие говорят, что готовы принять на себя такую ответственность, но он на самом деле берет на себя многих игроков на разных позициях.
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