В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга.
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