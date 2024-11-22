Обновленный кроссовер Kia Sportage: американская версия[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Kia представила на автосалоне в Лос-Анджелесе не только электромобили, но и рестайлинговый кроссовер Sportage.
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