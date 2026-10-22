Сейсмологический центр Европы и Средиземноморья (EMSC) информирует о подземных толчках силой 7,1 балла, произошедших на территории Тибетского автономного района КНР.
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