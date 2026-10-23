Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила за ограничение льготной ипотеки в России. По её словам, действующие меры поддержки должны быть более адресными, а их доля — значительно меньше общего объёма ипотечного кредитования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Краткосрочную аре...
- ЛЛ Бывшему пилоту Се...
- ИС Бывшему пилоту Се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым