Анастасия Кулешова: «Пыталась не отстать от Степановой, но в конце меня чуть‑чуть накрыло. Но все равно очень рада и довольна сезоном»

Сегодня Кулешова заняла третье место в масс-старте в гору в финале Кубка России. – Как вы себя чувствуете после горы? – Отлично, все хорошо! Сезон для меня закончился, очень классно завершать сезон в таком солнечном зимнем месте.
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