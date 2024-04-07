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Анастасия Кулешова: «Пыталась не отстать от Степановой, но в конце меня чуть‑чуть накрыло. Но все равно очень рада и довольна сезоном»

Сегодня Кулешова заняла третье место в масс-старте в гору в финале Кубка России. – Как вы себя чувствуете после горы? – Отлично, все хорошо! Сезон для меня закончился, очень классно завершать сезон в таком солнечном зимнем месте.

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