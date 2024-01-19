Врач назвал главную опасность воспаления миндалин

Зимой многие люди болеют, и нередко это сопровождается болью в горле. О том, что вызывает воспаление миндалин, нужно ли их удалять и кому такая операция противопоказана, «Известиям» 19 января рассказал врач-отоларинголог «СберЗдоровье», кандидат медицинских наук Калсын Гамзатов.
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